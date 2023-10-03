Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı 2 Kupa İle Döndü

ALİAĞA,

ULUSAL turnuvalarda Aliağa'yı başarıyla temsil eden Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı, iki farklı kadroyla katıldığı 2'nci Ulusal Veteran Hentbol Turnuvası'ndan iki kupayla döndü. Aliağa Belediyesi Veteran Hentbol-1 Takımı turnuvanın şampiyonu olurken, Aliağa Belediyesi Veteran Hentbol-2 takımı ikincilik kupasını aldı. Türkiye Hentbol Federasyonu Veteran Hentbol Kurulu tarafından düzenlenen 2'nci Ulusal Veteran Hentbol Turnuvası, 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Burdur'da gerçekleşti.

Burdur Merkez Spor Salonu'nda organize edilen turnuvada Ankara, Adana ve İstanbul'dan 4 erkek, İzmir, Denizli, Sakarya, Muğla ve Ankara'dan 6 kadın takımı mücadele etti. Kadınlarda tüm maçlarını kazanan Aliağa Belediyesi Veteran Hentbol-1 Takımı birinci olurken, Aliağa Belediyesi Veteran Hentbol-2 Takımı ikinci, Denizli Veteran Takımı üçüncü, Sakarya Veteran Takımı dördüncü, Muğla Veteran Takımı beşinci ve Ankara Veteran Takımı altıncı sırada yer aldı.

4 OYUNCU ZİRVEYE ÇIKTI

Turnuvanın sonunda kurul tarafından en iyiler seçildi. Aliağa Belediyesi Veteran Hentbol-1 Takımı'ndan Çiğdem Biçer en iyi sol oyun kurucu, Filiz Akyıldız Akçay en iyi sol kanat oyuncusu, Ayfer Bulut 35 golle turnuvanın gol kraliçesi oldu. Aliağa Belediyesi Veteran Hentbol-2 takımından ise Özge Özakıncı ise en iyi sağ oyuncu seçildi.