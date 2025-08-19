Ali Şen Sağlığına Kavuştu

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tedavi edildi ve sağlığına kavuştu. 6 gün süren tedavinin ardından taburcu olan Şen'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü ateş ve enfeksiyon şikayetiyle Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar tarafından yoğun bakıma alınan Şen, 6 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şen'in tedavisinin bir süre evinde devam edeceği bildirildi.

Ali Şen'in oğlu Metin Şen ise babasının sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakımda tedbir amaçlı tutuluyor, genel durumu iyi" ifadelerini kullanmıştı. - MUĞLA

