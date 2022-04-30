Ali Polat Bengiserp: Mayıs ayında seçim yapılması konusunda hiçbir engel ve aksi irade yok

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'a bir mesaj gönderdi ve önümüzdeki bir ay içerisinde seçimli genel kurul yapılması hakkında görüşmelerin sürdüğünü, bu seçimli ilgili bir endişe bulunmadığını söyledi.

Bengiserp, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Aykutalp Derkan, Bengiserp'in mesajını okuduktan sonra, "Anladığım kadarıyla bizim buradan verdiğimiz güçlü mesaj yerine ulaşmıştır. Bunu olumlu olarak değerlendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.