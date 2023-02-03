Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ali Palabıyık'ın maç sonu yüzündeki ifadeyi gören Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü: İyi niyetli değil

Spor Haberleri

Adana Demirspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de karşılaşmanın sonunda hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. Sarı-lacivertlilerin 3 penaltı itirazında da "Devam" diyen Palabıyık'ın, teknik direktör Jorge Jesus kendisiyle konuşurken takındığı tavır taraftarı çıldırttı. Palabıyık'ın gülümsediğini ve umursamaz bir tavır takındığını belirten Fenerbahçe taraftarı, hakemin iyi niyetli olmadığını savundu.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada hakem Ali Palabıyık kararlarıyla tepki çekerken, yüz ifadesi olay oldu.

PENALTI İTİRAZLARINA ALDIRMADI

Zirve yarışında Adana'da 2 puan bırakan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Zorlu Adana Demirspor mücadelesinden 1-1'lik skorla ayrılan sarı-lacivertlilerde, maç sonu hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. 3 penaltı itirazına da "Devam" diyen Palabıyık, eleştiri yağmuruna tutuldu.

TARAFTARI ÇILDIRTAN TAVIR

Maç biter bitmez yanına gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a kırmızı kart gösteren hakem Ali Palabıyık'ın o anlarda takındığı tavır ise çok tartışıldı. Palabıyık'ın gülümsediği ve umursamaz bir tavır takındığını belirten sarı-lacivertli taraftarlar, hakemin iyi niyetli olmadığını vurguladı.

Ali Palabıyık'ın maç sonu yüzündeki ifadeyi gören Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü: İyi niyetli değilFenerbahçe taraftarından eleştiri alan tavır

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Adana Demirspor Ali Palabıyık Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

ekrem celebi :

yazıklar olsun neden aglamıyorsunnn :) ..yaa fener aglaya aglaya sampıyon olunmazkı bır anlamı olmaz

Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
Fatih Araç:

haber fb haberi yorumlar gs li dolu ağlayanda sızlayanda gs li suç hakemin ama sahibi gs sanırımki sesler con conlardan geliyo bekletin bakalım

Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
DELİ KADİR:

PENALTIBEHÇE BU SEZON 14 PENALTI MI KULLANDIYDI YAA. GS İSE 5 BU NASIL ALGIDIR

Cevap Yaz 31 15 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title