Ali Palabıyık'ın maç sonu yüzündeki ifadeyi gören Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü: İyi niyetli değil

Adana Demirspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de karşılaşmanın sonunda hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. Sarı-lacivertlilerin 3 penaltı itirazında da "Devam" diyen Palabıyık'ın, teknik direktör Jorge Jesus kendisiyle konuşurken takındığı tavır taraftarı çıldırttı. Palabıyık'ın gülümsediğini ve umursamaz bir tavır takındığını belirten Fenerbahçe taraftarı, hakemin iyi niyetli olmadığını savundu.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada hakem Ali Palabıyık kararlarıyla tepki çekerken, yüz ifadesi olay oldu.

PENALTI İTİRAZLARINA ALDIRMADI

Zirve yarışında Adana'da 2 puan bırakan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Zorlu Adana Demirspor mücadelesinden 1-1'lik skorla ayrılan sarı-lacivertlilerde, maç sonu hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. 3 penaltı itirazına da "Devam" diyen Palabıyık, eleştiri yağmuruna tutuldu.

TARAFTARI ÇILDIRTAN TAVIR

Maç biter bitmez yanına gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a kırmızı kart gösteren hakem Ali Palabıyık'ın o anlarda takındığı tavır ise çok tartışıldı. Palabıyık'ın gülümsediği ve umursamaz bir tavır takındığını belirten sarı-lacivertli taraftarlar, hakemin iyi niyetli olmadığını vurguladı.

Fenerbahçe taraftarından eleştiri alan tavır