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Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde oyunu kullandı

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde oy kullandı. Seçim, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde oyunu kullandı.

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yüksek divan kurulu başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi saat 15.00'te tamamlanacak. - İSTANBUL

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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