Haberler

Ali Koç, ''Yeniden seçilirsek başları ezilecek'' diyerek ilk icraatini açıkladı

Ali Koç, ''Yeniden seçilirsek başları ezilecek'' diyerek ilk icraatini açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi. Seçilmesi durumunda bazı isimlerin kulüp ile ilişiğinin kesileceğini belirten Ali Koç, ''Eğer yeniden seçilirsek çıban başları ezilecek, bu böyle gidemez! 3 Temmuz'da kulübe etmediği kötülüğü bırakmayanlar bugün camiaya yön vermeye çalışıyor.'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, Caddebostan Kültür Merkezi'nde Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Ali Koç, çarpıcı açıklamalara imza atarak bazı kesimlere gözdağı verdi.

"BU ORTAMDA ADAY OLMAK KOLAY"

Kulübün refaha kavuştuğunu söyleyen Ali Koç, "Kulübü aldığımız nokta ile geldiğimiz nokta arasında dağlar kadar fark var. Tek eksiğimiz futbol tarafında şampiyonluk. Diğer birçok şeyin gölgede kalmasına sebebiyet veriyor. Onarım dönemini bitirip yatırım dönemine geçtiğimiz bir ortamda aday olmak çok kolay." dedi.

''KAPASİTE 65 BİN''

Stadın kapasitesinin yükseltileceğini söyleyen Koç, "Stadımızı 65.000 kapasiteye çıkartacağız. Bu sezon parçalar inşa edilecek. Önümüzdeki Haziran başından itibaren bu parçalar monte edilecek." ifadelerini kullandı.

''BİZ GEÇİNEMEYİZ' DEDİ''

Sadettin Saran ile arasında geçenleri aktaran Ali Koç, "Geçen sene Sayın Sadettin Saran'ın hem zamanlama açısından hem kendi öncelikleri açısından bir aday olma sürecine hazır olmadığını görünce, 'Beraber yapalım istiyorsan' dedik. O da 'Biz geçinemeyiz' dedi. Orada kaldı konu. 'Sen futbolu al, ben şurayı alayım' gibi bir durum hiç olmadı." sözlerini sarf etti.

''ÇIBAN BAŞLARI EZİLECEK''

Seçilmesi durumunda bazı isimlerin kulüp ile ilişiğinin kesileceğini belirten Ali Koç, ''Eğer yeniden seçilirsek çıban başları ezilecek, bu böyle gidemez! 3 Temmuz'da kulübe etmediği kötülüğü bırakmayanlar bugün camiaya yön vermeye çalışıyor.'' yorumunu yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı! İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi

CHP'de Gürsel Tekin krizi! İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı
Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı

Görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan için karar
Husiler'den İsrail'deki Ramon Havalimanı'na saldırı! Dumanlar yükseldi

İsrail'i şok eden saldırı o ülkeden geldi!
Mehmet Akif Üstündağ: Halkımızdan özür diliyoruz

Mehmet Akif Üstündağ: Halkımızdan özür diliyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal'ın Ali Koç'a yaptığı sunum raporu ortaya çıktı: Yıldız futbolcuyu geri istemiş

İsmail Kartal'ın Ali Koç'a yaptığı sunum raporu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.