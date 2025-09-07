Ali Koç, ''Yeniden seçilirsek başları ezilecek'' diyerek ilk icraatini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, Caddebostan Kültür Merkezi'nde Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Ali Koç, çarpıcı açıklamalara imza atarak bazı kesimlere gözdağı verdi.

"BU ORTAMDA ADAY OLMAK KOLAY"

Kulübün refaha kavuştuğunu söyleyen Ali Koç, "Kulübü aldığımız nokta ile geldiğimiz nokta arasında dağlar kadar fark var. Tek eksiğimiz futbol tarafında şampiyonluk. Diğer birçok şeyin gölgede kalmasına sebebiyet veriyor. Onarım dönemini bitirip yatırım dönemine geçtiğimiz bir ortamda aday olmak çok kolay." dedi.

''KAPASİTE 65 BİN''

Stadın kapasitesinin yükseltileceğini söyleyen Koç, "Stadımızı 65.000 kapasiteye çıkartacağız. Bu sezon parçalar inşa edilecek. Önümüzdeki Haziran başından itibaren bu parçalar monte edilecek." ifadelerini kullandı.

''BİZ GEÇİNEMEYİZ' DEDİ''

Sadettin Saran ile arasında geçenleri aktaran Ali Koç, "Geçen sene Sayın Sadettin Saran'ın hem zamanlama açısından hem kendi öncelikleri açısından bir aday olma sürecine hazır olmadığını görünce, 'Beraber yapalım istiyorsan' dedik. O da 'Biz geçinemeyiz' dedi. Orada kaldı konu. 'Sen futbolu al, ben şurayı alayım' gibi bir durum hiç olmadı." sözlerini sarf etti.

''ÇIBAN BAŞLARI EZİLECEK''

Seçilmesi durumunda bazı isimlerin kulüp ile ilişiğinin kesileceğini belirten Ali Koç, ''Eğer yeniden seçilirsek çıban başları ezilecek, bu böyle gidemez! 3 Temmuz'da kulübe etmediği kötülüğü bırakmayanlar bugün camiaya yön vermeye çalışıyor.'' yorumunu yaptı.