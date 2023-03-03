Ali Koç yalvarıyorum dediği Fenerbahçe taraftarına seslendi! Provakosyonlara gelmeyin

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kayserispor'un başvurusu sonrasında sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe alınmaması kararının ardından açıklamada bulundu. Fenerbahçe taraftarına da seslenen Koç, "Taraftarlarımıza yalvarıyorum; provokasyona gelmeyin. Sadece ve sadece takımımızı destekleyin." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koç, tribünde yapılan "Hükümet istifa" sloganları ve sarı-lacivertlilere Kayserispor maçı için verilen deplasman yasağını değerlendirdi.

"TARAFTARLARIMIZA YALVARIYORUM"

Fenerbahçe taraftarına da seslenen Koç, "Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Hukuka inandık, denedik ama beceremedik. Özür diliyorum. Taraftarlarımıza yalvarıyorum. Provakasyona gelmeyin ve sadece takımınızı destekleyin. Belki bilerek isteyerek bizi bir konuma itmeye çalışıyorlar." dedi.

"ZOR BİR DEPLASMANDA BİZİ YALNIZ BIRAKMAYA ÇALIŞTILAR"

Öte yandan zor bir deplasmana gittiklerini de belirten Koç, "Son derece zor bir deplasmanda bizi yalnız bırakmaya çalıştılar. Adana'da neler oldu gördünüz, Sivas'ta rakibin maçını gördünüz. Şu anda işin rekabet tarafı benim üzerinde en az durmak istediğimiz konu." ifadelerini kullandı.