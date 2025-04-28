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Ali Koç ve yönetim toplandı! İşte kalemi kırılan ilk isimler

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim, yeni sezonun transfer planını belirledi. İki futbolcuyla ayrılık kararı çıkarken, gelecek sezon takviye yapılacak ilk bölge de belirlendi. Yapılan görüşme sonrası sözleşmeleri sona erecek Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılacak. Ayrıca Al-Nassr'ın ilgilendiği Youssef En-Nesyri de iyi bir teklif gelmesi durumunda gönderilecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticiler bir araya gelip yeni sezonun transfer planını belirledi. İki futbolcuyla ayrılık kararı çıkarken, gelecek sezon takviye yapılacak ilk bölge de belli oldu.

TADIC VE DZEKO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Yapılan görüşme sonrası 2025-2026 sezonunda transferde izlenecek yol haritası belirlendi, iki futbolcuyla da ayrılık kararı alındı. Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, sözleşmeleri sona erecek Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile ilerleyen yaşları nedeniyle yollarını ayıracak.

Ara transfer döneminde Al-Nassr'ın ciddi şekilde ilgilendiği Youssef En-Nesyri de iyi bir teklif gelmesi durumunda gönderilecek. Yaşanacak ayrılıklar sonrası Fenerbahçe yeni sezonun transferlerinde önceliği forvet bölgesine verecek ve iki hızlı golcü alınacak. Takımın yaş ortalamasını düşürmeyi hedefleyen Ali Koç, yeni sezonda daha tempolu bir kadro kurmayı planlıyor.

Ali Koç ve yönetim toplandı! İşte kalemi kırılan ilk isimler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıÜnsal Erol:

ali koç gs ajani bence feneri mahvetmek için içimize sızdı diye düşünüyorum.

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Haber YorumlarıHasann hasann:

Aman sen kal Ali Bey, Sen hatasızsın, senin suçun hiç yok, sen kal aman gitme. Herkes gitsin sen kal

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Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

En sonunda aklınız başınıza geldi şaşırdım yani. bence takımı komple gönderin gitsin.

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

FB li değilim ama şu mor..yaya verilen paraya içim sızlıyor, türk antrenörler en az bunun kadar başarılı olurdu hemde onda bir fiyatına.

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Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Siz önce kendinizi sorgulayın ondan sonra oyunculara başlayın

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Haber YorumlarıBabayaro:

Ali Koc gitsin yeter

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Haber YorumlarıEMEKLİ ÖĞRETMEN:

Kiralık olarak gönderilen Jazs, Kruniç,Lemos Tserand'ı geri getirip bu güzel kadroyu korumazsanız küserim...

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Haber YorumlarıPanther Panthera:

Fener sittim sene sampiyon olamaz. Yonetimden Taraftarina kadar hepsi devleti karaladi ve hainlik yapti, ahini cekeceksinin.

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