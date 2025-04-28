Ali Koç ve yönetim toplandı! İşte kalemi kırılan ilk isimler

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticiler bir araya gelip yeni sezonun transfer planını belirledi. İki futbolcuyla ayrılık kararı çıkarken, gelecek sezon takviye yapılacak ilk bölge de belli oldu.

TADIC VE DZEKO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Yapılan görüşme sonrası 2025-2026 sezonunda transferde izlenecek yol haritası belirlendi, iki futbolcuyla da ayrılık kararı alındı. Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, sözleşmeleri sona erecek Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile ilerleyen yaşları nedeniyle yollarını ayıracak.

Ara transfer döneminde Al-Nassr'ın ciddi şekilde ilgilendiği Youssef En-Nesyri de iyi bir teklif gelmesi durumunda gönderilecek. Yaşanacak ayrılıklar sonrası Fenerbahçe yeni sezonun transferlerinde önceliği forvet bölgesine verecek ve iki hızlı golcü alınacak. Takımın yaş ortalamasını düşürmeyi hedefleyen Ali Koç, yeni sezonda daha tempolu bir kadro kurmayı planlıyor.