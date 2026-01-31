Haberler

Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na geldi
Güncelleme:
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç da toplantıya katılmak için tesislere geldi. Ali Koç, salona girdiği sırada başkan Sadettin Saran ile selamlaşarak bir süre sohbet etti.

ALİ KOÇ TOPLANTIYA KATILDI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.

SARAN İLE SELAMLAŞTI

Ali Koç, salona giriş yaptığı sırada kulüp başkanı Sadettin Saran ile selamlaştı. İki isim bir süre ayaküstü sohbet etti.

Alper Kızıltepe
