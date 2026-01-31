Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na geldi
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç da toplantıya katılmak için tesislere geldi. Ali Koç, salona girdiği sırada başkan Sadettin Saran ile selamlaşarak bir süre sohbet etti.
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Sarı-lacivertli camianın önemli isimleri toplantıda bir araya geldi.
ALİ KOÇ TOPLANTIYA KATILDI
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.
SARAN İLE SELAMLAŞTI
Ali Koç, salona giriş yaptığı sırada kulüp başkanı Sadettin Saran ile selamlaştı. İki isim bir süre ayaküstü sohbet etti.