Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Sarı-lacivertli camianın önemli isimleri toplantıda bir araya geldi.

ALİ KOÇ TOPLANTIYA KATILDI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.

SARAN İLE SELAMLAŞTI

Ali Koç, salona giriş yaptığı sırada kulüp başkanı Sadettin Saran ile selamlaştı. İki isim bir süre ayaküstü sohbet etti.