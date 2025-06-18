Ali Koç'un transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı

Ali Koç'un transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı
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Fenerbahçe'den transfer teklifi alan 36 yaşındaki İtalyan sağ bek Matteo Darmian futbolu bırakma kararı aldı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken transfer listesinde yer alan İtalyan sağ bek Matteo Darmian ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Inter ile 1 sezon daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılması beklenen Matteo Darmian, futbolu bırakıyor. 36 yaşındaki İtalyan oyuncunun kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediği belirtilirken, gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.

Ali Koç'un transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı

FENERBAHÇE TEKLİF YAPMIŞTI

Osayi Samuel ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda Inter ile temasa geçerek Darmian'ın transfer şartlarını sormuş ve oyuncuya 2 yıllık kontrat teklifi yapılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter ile 46 maça çıkan Darmian, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıATİL LA:

Nasıl bir Nasipsizlikse ! ali koç’un elini attığı yer kuruyor

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