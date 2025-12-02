Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu
Jhon Duran'ın Galatasaray'a 90+5'te attığı kritik golün ardından eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sevinç anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde Jhon Duran'ın 90+5. dakikada attığı gol, maçın kaderini değiştirdi. Uzatmalarda gelen bu gol, tribünlerde ve milyonlarca taraftarın ekran başında büyük bir coşkuya neden oldu.
ALİ KOÇ'UN SEVİNÇ ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Tribünde ya da ekran başında olduğu düşünülen Koç'un gol anındaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.
SOSYAL MEDYA COŞTU
Koç'un 90+5 sevinci, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Taraftarların bir kısmı bu görüntüleri "Ali Koç hala Fenerbahçe'yi yaşıyor" sözleriyle paylaştı.