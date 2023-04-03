Ali Koç'u istemeyen Fenerbahçe taraftarı, yeni başkanını seçti! Hepsi aynı paylaşımı yapıyor

Kadıköy'de 10 kişi Beşiktaş'a öne geçtiği maçta 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de büyük kriz çıktı. Başkan Ali Koç'u sarı-lacivertli tribünler istifaya çağırırken, gönüllerinde yatan başkanı da sosyal medyada paylaştılar.

"ALİ KOÇ İSTİFA" GÜNDEMİN ZİRVESİNDE

Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş maçının ardından tribünlerde dile getirdiği "Ali Koç istifa" sloganını sosyal medyaya da taşıdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, lider Galatasaray ile puan farkının açılması sonrası "Ali Koç istifa" etiketini gündemin zirvesine taşırken, gönüllerinde yatan yeni başkanı da işaret etti.

SADETTİN SARAN'I GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Fenerbahçeliler, sosyal medyada iş insanı Sadettin Saran'ı başkanlığa aday olmaya çağırdı. Ali Koç'un başkan adaylığı döneminde seçim yarışına girmeyerek Koç'u destekleyen Saran'ın bir sonraki başkanlık seçimlerinde aday olacağı konuşuluyor.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: