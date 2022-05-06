Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için olay sözler! İşte WhatsApp'tan attığı mesaj - Haberler

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Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için olay sözler! İşte WhatsApp'tan attığı mesaj

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair yaptığı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası Süper Lig ekiplerinin başkanlarının bulunduğu WatsApp grubuna attığı mesajı da açıkladı.

Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası Süper Lig ekiplerinin başkanlarının bulunduğu WhatsApp grubuna attığı mesajı açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.

"BEN BU NOKTAYA GELDİM"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Maç bittikten sonra bir iki başkan tebrik mesajı girdi. Başkanlar WhatsApp grubuna ben de şu mesajı attım; 'Tebrik etmek isterim ama etmeyeceğim. Ayrıca '2015'te kurşunlanan ve faili bulunmayan olay hafızalarımıza kazınmışken, bunu bir şampiyonluk maçında pankarta yansıtarak alay konusu yapmalarını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi ve buna müsaade eden bir başkanla aynı masada olmayacağımızı belirtirim' dedim. İyi takım kurdular, çoğunlukla daha iyi top oynadılar. İyi oynamadıkları günlerde de sihirli değnek bir şekilde yardımcı oldu. Varsa da düzeltin lütfen, Trabzonspor'un hakem hatalarından dolayı kaybettiği puan var mı? En azından geçici bir süre için yabancı hakemin hiç zararı olmaz, faydası olur. Ben de bu noktaya geldim." dedi.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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