Ali Koç'tan taraftarın canını sıkan itiraf: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle Kuruçeşme'de iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Koç, burada merak edilen soruları yanıtladı. Birbirinden çarpıcı cevaplar verdi. Crespo ve Pereira itirafı dikkat çekti.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"MİRAS BIRAKTI"

"Pereira bize güzel bir miras bıraktı. Arda gibi gençleri kazandırdı. Osayi'den sağ bek, Ferdi'den sol bek çıkardı. Zajc'ın satılmasına izin vermedi. Crespo, Kim transferlerini yaptırdı. Birçok oyuncunun performansı yükseldi. Ama herkese uymadı. Örneğin Pelkas'ın performansında düşüş yaşandı

"BENİM BİLE KAFAM KARIŞTI"

Crespo'ya devre arası İspanya'dan çok ciddi bir teklif geldi. Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez, oyuncunun da kafası karışır. Birkaç oyuncumuza Avrupa'dan çok ciddi teklifler geldi."