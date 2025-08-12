Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya

Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
Haber Videosu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün basına düşen tatil fotoğrafı taraftarların tepkisine yol açtı. Sosyal medyada tartışmaların odağı olan Koç, eleştirilere "Geziyorum tozuyorum yazın ya, nefes alsak saldırıyorlar" şeklinde yanıt verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaklaşık 15 milyon dolarlık yatıyla Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken görüntülenmesi gündem oldu.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Taraftarların sabırsızlıkla yeni transfer haberlerini beklediği bir zamanda Ali Koç'un Bodrum'da tatil yapması tartışmalara neden oldurken, Ali Koç'tan kendisene yapılan eliştirilere daha bomba bir yorum geldi.

"GEZİYORUM, TOZUYORUM"

Beyaz Futbol'un videosuna göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Bodrum'da yatında görüntülenmesine, "Geziyorum tozuyorum yazın ya, nefes alsak saldırıyorlar" diye yanıt verdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu

MasterChef yarışmacısının hayatı dram çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

GEZ TOZ HAYAT SENİN BABA BÜYÜKSÜN.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin ardından bir operasyon da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne! 17 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Kuyumcular da gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.