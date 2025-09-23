Ali Koç'tan sürpriz karar! Futbolcuların yanına gitti

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gözler Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Zagreb maçına çevrilmiş durumda.

İDMAN ÖNCESİ SÜRPRİZ

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Zagreb maçına hazırlanıyor. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen son idmanda teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

ALİ KOÇ'TAN TAKIMA ZİYARET

İdman öncesinde futbolcuları ve teknik heyeti sürpriz bir şekilde ziyaret eden Ali Koç, sahada oyuncularla tek tek vedalaştı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimde başkanlık koltuğunu Sadettin Saran'a devreden Koç, böylece 7 yıllık döneminin ardından takıma duygusal bir veda gerçekleştirmiş oldu.