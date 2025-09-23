Haberler

Ali Koç'tan sürpriz karar! Futbolcuların yanına gitti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ali Koç'tan sürpriz karar! Futbolcuların yanına gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de 7 yıl süren başkanlık görevini sonlandıran Ali Koç, son idmanda futbolcularla vedalaştı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gözler Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Zagreb maçına çevrilmiş durumda.

İDMAN ÖNCESİ SÜRPRİZ

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Zagreb maçına hazırlanıyor. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen son idmanda teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

ALİ KOÇ'TAN TAKIMA ZİYARET

İdman öncesinde futbolcuları ve teknik heyeti sürpriz bir şekilde ziyaret eden Ali Koç, sahada oyuncularla tek tek vedalaştı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimde başkanlık koltuğunu Sadettin Saran'a devreden Koç, böylece 7 yıllık döneminin ardından takıma duygusal bir veda gerçekleştirmiş oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıATİL LA:

mert hakan yandaş’ın Başını okşamaya gelmiştir ????????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katie Price'ın son hali korkuttu: Hızla zayıflıyor, nedeni bilinmiyor

Ünlü ismin son hali korkuttu: Hızla zayıflıyor, nedeni bilinmiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.