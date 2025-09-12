Ali Koç'tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı...

Fenerbahçe'de başkan ve başkan adayı Ali Koç, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Şok bir şekilde takımdan yollanan Mourinho hakkında da açıklamalarda bulunan Koç'tan çok konuşulacak da bir itiraf geldi.

"ÇOK ZORLANDIM"

Mourinho hakkında konuşan Koç, "Mourinho ile yolları ayırırken çok zorlandım. Mourinho veya finansal yükümlülük, yerine ne gelecek, ne derler değil. Ailemin bir parçasıydı, bir hocadan fazlasıydı. Bizim ilişkimiz sadece futbol değildi. Ailevi bir ilişkimiz vardı. Fenerbahçe'nin DNA'sını, ofansif oyunu, üçüncü bölgede pres tarzı futbol yoktu. Bir sürü maçta ilk yarı panikledik, üzüldük. İkinci yarı geriden gelip kazandık. Niye yüreğimiz ağzımızda seyrediyoruz maçları? Biz bunları konuşmuştuk. Bir sürü başka şeyler de konuştuk. Bir nebze mutabık kalmıştık. İlk 5 resmi maçta gördüğümüz tablo, birebir geçen sezon oynanan futbolla paralellik arz ediyordu. Benfica'ya herkes elenebilir. Elenirken oynadığımız futbol şekli beni son derece rahatsız etti. Çok ciddi ve zor bir karardı. Tünelin sonunda şampiyonluk açısından fazla ışık göremediğimiz için bu kararı aldık. Mourinho buraya geldi, canını dişine taktı. Sabah 8 akşam 8... Yeni hocamız iki gün Samandıra'da kaldı diye Mourinho'ya sallamışlar otelde kalıyor diye. Günlerce Samandıra'da kaldı günlerce. Çalışma etiği konusunda sıfır sıkıntımız vardı" ifadelerini kullandı.

"İYİ VE KÖTÜ HOCA VAR"

Açıklamalarına devam eden Koç, "Yerli yabancı yok. İyi hoca kötü hoca var. İsmail Hoca 3 ayrı döneminde yüksek bir hocamız. Kırıldığını da görüyor hissediyorum bu süreçte. 99 puan 99 gol çok muhteşem bir sezondu. Yöneticilerimizden İsmail Hoca isteyenler vardı, 'Türk olursa İsmail Hoca'dan başkası olmaz' dedim. İsmail Hoca da inanılmaz bir işkolik" dedi.