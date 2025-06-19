Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?

Fenerbahçe, yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere forma tedarikçisi olarak Adidas ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşma doğrultusunda bir imza töreni düzenleyen sarı-lacivertli ekipte başkan Ali Koç, kulüp gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"AKIL EDEMEDİLER Mİ?"

Ali Koç, imza süreciyle ilgili, "Transfer çalışmaları ve yapılanma sürüyor. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız. Haftalardır imza süreci gündemi meşgul ediyor. İmza demokratik bir hak ama gelecekte yaratabileceği sakıncalar açısından uygun olmadığını söyledik. Biz kulübün geleceği için çok önemli konulara odaklanıyoruz. Bir sürü insan 'Konuşun ve bitsin' diyor. Konuşacağız, bizim de zamanımız gelecek.

İmza için yeterli sayıya ulaştığını söyleyenler, bu imzaların kulübe ulaşmasında aynı heyecanı yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi? Bu imzaları yağan arkadaşlar birinci günden bunu excel formatına taşımayı akıl edemediler mi? Bize de soruyorlar ama ciddi medya mensuplarının bunu irdelemesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.