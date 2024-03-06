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Kaç gündür sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni orada iyi dinleyin

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Günlerdir tek bir açıklama yapmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün mevcut durumu ve geleceği hakkında konuştu. Yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirten Koç, "Bu gidişat böyle gitmeyecek. Birkaç gün içinde bir basın toplantısı ya da bir TV programı olacak. Beni orada iyi dinleyin" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BU BÖYLE GİTMEYECEK"

Yakın zamanda önemli açıklamalarda bulunacağının altını çizen Koç, "Bu gidişat böyle gitmeyecek. Bu gidişat böyle devam ederse Fenerbahçe için her türlü zorluk önüne çıkacaktır. Birçok sebebi var. Birkaç güne anlatacağım. Dikkatle dinleyin" ifadelerini kullandı.

"BENİ İYİ DİNLEYİN"

Basın toplantısı düzenleyeceğini belirten Koç "Şampiyonluk, iyilik, kötülük, adil rekabet vs vs. Birkaç gün içinde bir basın toplantısı ya da bir TV programı olacak. Beni orada iyi dinleyin" dedi.

"İLETİŞİM SAVAŞI MI VERİYORUZ"

Kulübü hakkında da konuşan Koç, "Fenerbahçe'nin her türlü başarısı pek çok zorluk altında olmuştur. Bugün futbolun geldiği nokta, her anlamda, medya, taraftar, yönetenler, yöneticiler, federasyonlar, hakemler... Her anlamıyla yerlerdeyiz. İster istemez bu girdabın içine giriyoruz. Sportif rekabet mi yapıyoruz çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz iletişim savaşı mı yapıyoruz, belli değil. Bu gidişat böyle gitmeyecek. Bu gidişat böyle devam ederse Fenerbahçe için her türlü zorluk önüne çıkacaktır. Birçok sebebi var. Birkaç güne anlatacağım. Dikkatle dinleyin" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (2)

VATANSEVER:

Fenerbahçenin başkanı Mehmet Ali Aydınlar olmalı. Ne aziz ne saran ne koç

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ercan gurbhetchi:

:)) 1959 öncesi şampiyonluklarını ister:) (Aziz Yıldırım 2017 de (genel kurul) BJK ye verilen yıldız ile ilgili duruşun varsa geri ver diyor, lig 1959 başlıyor diyor:) )) sonra Fb alanya, fb kapaşa, samet in eli, djiku nun yumruğu vs bahsetmez. 68 maç 54 penaltı alıp bu yetmez der:)) Klasik!

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