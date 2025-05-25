Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 yenerek EuroLeague'de şampiyon oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşarken, Ali Koç, çok konuşulacak açıklamalara da imza attı.

''TARİHİ BİR GECE''

Ali Koç sözlerine, "Tarihi bir gece. İkinci şampiyonluğumuz. 2015'ten beri 7 kere kaldık. İnşallah devamı gelir." şeklinde başladı.

''HEP BİRLİKTE KUTLUYORUZ''

Sözlerine devam eden Ali Koç, "Herkesin olağanüstü bir emeği var. Herkes de burada! Fenerbahçe Beko için çalışan herkes burada, kimseyi geride bırakmadık. Hep birlikte kutluyoruz. Hocamızın çok büyük emeği ve katkısı var. Sezonun sonuna doğru performansımız iyice arttı." ifadelerini kullandı.

''KAZANMAMIZI İSTEYEN FENERBAHÇELİLERE ARMAĞAN OLSUN''

Fenerbahçeli bir bölüm taraftara gönderme yapan Ali Koç, "Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isteyen Fenerbahçelilere armağan etmek istiyorum. Ülkemize armağan etmek istiyorum. İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun." şeklinde konuştu.