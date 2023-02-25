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Ali Koç sahaya inip Arda Güler'e sarıldı! Sebebi sonradan ortaya çıktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Konyaspor maçının başlamasına dakikalar kala sahaya inip Arda Güler'e sarıldı. Başkan Koç'un, 18 yaşına basan Arda'yı tebrik etmek için sahaya indiği öğrenildi.

Ülkemizdeki deprem felaketi nedeniyle ertelenen 23. haftadaki Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor maçı ile Süper Lig'e start verildi.

SAHAYA İNDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın başlamasına dakikalar kala sahaya inip ısınmadaki Arda Güler'in kulağına bir şeyler fısıldadı, ardından sarıldı.

Ali Koç sahaya inip Arda Güler'e sarıldı! Sebebi sonradan anlaşıldı

TEBRİK ETTİ

Başkan Koç'un, 18 yaşına giren Arda Güler'i tebrik etmek için sahaya girdiği öğrenildi. Genç futbolcu Konyaspor maçına kulübede başladı.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Arda Güler Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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