Görevini bugün bırakıyor! Ali Koç'tan ayrılık kararı

Görevini bugün bırakıyor! Ali Koç'tan ayrılık kararı
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Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı. Bugün düzenlenecek olan toplantıda başkanlık seçimi gündemin birinci sırasında yer alıyor. Ali Koç'un yerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın getirilmesi bekleniyor. Diğer aday ise Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım olarak konuşuluyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanlığı'nın yanı sıra Kulüpler Birliği başkanlığı görevini de yürüten Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki görevinden ayrılacak.

İddialara göre Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakıyor. Saat 14.00'da düzenlenecek Conrad Otel'deki zirveye bütün kulüp başkanları özellikle davet edildi. Gündemin birinci sırasında başkanlık seçimi var.

YA ERTUĞRUL DOĞAN YA DA YÜKSEL YILDIRIM

Toplantının ana gündem maddesi başkanlık seçimi olacak. 29 Temmuz toplantısında daha önce almış olduğu bu kararı açıklaması beklenen Ali Koç'un yerine Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın getirilmesi bekleniyor.

Görevini bugün bırakıyor! Ali Koç'tan ayrılık kararı

Kulislerde konuşulan diğer önemli aday ise Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Süper Lig kulüplerinden bu yönde bir talep olduğu ve Doğan'ın da bu duruma sıcak bakabileceği öğrenildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Nereye el attıysa kuruttu.

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Haber YorumlarıKral:

Fenerbahçe Fener olalı böyle eziyet çekmedi. Kendini beğenmiş işe yaramayan Baba parasıyla bir yere gelen Ali Koç rahat bırak Fenerbahçeyi

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Haber YorumlarıTheC:

Şirketleri batırmasın diye heralde ailesi bunu futbola iteledi ama o merak etmeyin bende hem şirketleri hem de futbolu batıracak kudret var dedi.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Her ikisi de iyi mi olur göreceğiz.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Getirin samsun başkanını 24 saat tv lere beyanat versin en sevdiği iş

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