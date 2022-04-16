Ali Koç konuştuğundan beri Trabzonspor'un yüzü gülmüyor! İlginç olay sosyal medyayı yıktı geçti - Haberler

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Ali Koç konuştuğundan beri Trabzonspor'un yüzü gülmüyor! İlginç olay sosyal medyayı yıktı geçti

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un mart ayında yaptığı, "Trabzonspor bu sezonun en iyisi" açıklamasından sonra bordo-mavililer yalnızca 1 maç kazanırken 5 karşılaşmada puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Keşke Başkan bu açıklamayı daha önceden yapsaydı" diyerek espriler yaptı.

Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bordo-mavililerin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un övgüleri sonrasında peş peşe kayıplar yaşaması ise sosyal medyada gecenin konusu oldu.

"TRABZONSPOR AÇIK ARA EN İYİ FUTBOLU OYNUYOR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 11 Mart Cuma günü yaptığı açıklamada, "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve tesadüf değil." demişti. Bordo-mavililerin o tarihten bu yana Süper Lig'de maç kazanamaması sosyal medyada espri konusu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Keşke Başkan bu açıklamayı daha önce yapsaydı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Ali Koç'un sözlerinden sonra Trabzonspor'un oynadığı maçlar:

  • Trabzonspor-Göztepe: 4-2
  • Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-2
  • Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1
  • Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0
  • Trabzonspor- Fatih Karagümrük: 1-1
Ali Koç konuştuğundan beri Trabzonspor'un yüzü gülmüyor! İlginç olay sosyal medyayı yıktı geçti

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Ali Koç, Spor, Haberler

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