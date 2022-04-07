Seçilirse Galatasaray camiası ayağa kalkacak! Başkan adayı Metin Öztürk, dünyaca ünlü hocayla anlaştı

Galatasaray'da seçime sayılı günler kala başkan adaylarından Metin Öztürk, camiayı ayağa kaldıracak bir hamle hazırlığı içerisinde.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIĞI İDDİA EDİLDİ

Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'da iki adaylı seçime kısa bir süre kaldı. Bir tarafta Galatasaray Lisesi mezunu Eşref Hamamcıoğlu diğer tarafta Metin Öztürk. İki aday da Torrent ile devam etmeyi düşünmezken, camiayı heyecanlandıracak bir teknik adam getirmenin planlarını yapıyor. Hamamcıoğlu, Rudi Garcia ile çalışmayı düşünürken Öztürk'ün adayının ise Marcelo Bielsa olduğu iddia edildi. Öztürk'ün Arjantinli hocayla görüş alışverişinde bulunduğu ve prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

"KALİBRE OLARAK BİELSA SEVİYESİNDEKİLERE BAKIYORUZ"

Takımın başına Vitor Pereira'yı getirmeden önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bielsa çok ifade edilen hoca fakat kendisiyle henüz bir temas olmadı. Kalibre olarak onun seviyesindekilere bakıyoruz." diyerek Arjantinli hocayı, Türkiye'de gündeme getirmişti.

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