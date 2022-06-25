Ali Koç ile tartışan Abdülkerim, imza atmaktan vazgeçti! İşte olay transferin perde arkası - Haberler

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Ali Koç ile tartışan Abdülkerim, imza atmaktan vazgeçti! İşte olay transferin perde arkası

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer yarışına girdiği Abdülkerim Bardakcı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Bu transferin perdesi arkasında ise Abdülkerim'in, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşadığı konuşma önem sarf etti.

Fenerbahçe ile imza aşamasına kadar gelen ancak masadan kalkan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile maddi konular üzerine yapılan konuşmada Ali Koç ile anlaşmazlık yaşayan tecrübeli stoper imza atmaktan vazgeçti.

"SEN BU KADAR PARA EDER MİSİN"

Hakan Can yaptığı açıklamada bu transferin perde arkasına değinerek:"Ali Koç transfer görüşmesini bizzat yapmak için Abdülkerim Bardakcı'yı arıyor, 'ne kadar istiyorsun?'diyor. 1 milyon euro civarında bir rakam söylüyor. Ali Koç sinirleniyor, 'sen bu kadar para eder misin?' diye soruyor. Ali Koç, 'karakter açısından bir sıkıntı görüyorum. Bir sezon iyi futbol oynayıp böyle deli paralar istiyorsunuz' diyor, iyice şaşırıyor Abdülkerim ve sonra başkanını arıyor, 'Fenerbahçe size ve bana ne verirse versin ben Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum' diyor" ifadelerini kullandı.

"DEVREYE GALATASARAY GİRİYOR"

Galatasaray ile Abdülkerim'in anlaşma aşamasına değinen Can: "Fenerbahçe'den 2 yönetici devreye giriyor, 'başkanımızın sinirli bir anına denk geldi' diyorlar ama Abdülkerim fikrini değiştirmiyor. Bu arada devreye Galatasaray giriyor ve Fenerbahçe'nin vermediği maaşı 3 aşağı 5 yukarı kabul edip transfer ediyor" dedi.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Sözü Babanıza Bırakıyom:

bravo başkan yekten direk yüzüne söylemişsin

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Buba Nasler:

Arkadas yasanan dogru ise Ali Koc yanlislarla dolu Fenerbahce baskani olarak devam ediyor siz daha bu kocu basinizda tutun

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