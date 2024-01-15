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Ali Koç gemileri yaktı! Çağlar Söyüncü de Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı. Atletico Madrid'e resmi kiralama teklifi yapan sarı lacivertliler, İspanyol ekibinin vereceği yanıtı bekliyor.

Transfer çalışmalarına ara vermeden sürdüren ve savunmasını güçlendirmeye devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe Bonucci'nin ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile de anlaşmaya vardı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı. Haberde, Atletico Madrid'e resmi 'kiralama' teklif yapan Fenerbahçe, transferi tamamlamak için İspanyol ekibinin vereceği cevabı beklediği öne sürüldü.

BU SEZON 9 MAÇTA SÜRE ALDI

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe Spor Haberler

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