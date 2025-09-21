Ali Koç, Fenerbahçe Seçiminde Oyunu Kullandı

Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, seçimde oyunu kullandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi devam ediyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bitişinde yer alan Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan sandıklarda kongre üyeleri oylarını kullanmayı sürdürüyor. Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç da sabah saatlerinde alana gelerek kongre üyeleriyle yakından ilgilendi. Sarı-lacivertli kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Koç, oyunu da 29 numaralı sandıkta kullandı.

Ali Koç daha sonra ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Camia için hayırlı olmasını dileyen Koç, "Demokrasi şölenimiz devam ediyor. Birkaç saat sonra bitecek, sonra da sonuçları öğreneceğiz. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe için hayırlı, uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenmemiz lazım. Tekrar o eski ruhumuza dönmemiz lazım. Biz bu sene göreceksiniz, Allah'ın izniyle her şeye rağmen şampiyon olacağız. Bu iddiayı ilk defa yapıyorum, ilk defa bu sözü veriyorum; çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadarki tecrübe, mali konuda çok daha kuvvetli olmamız, çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam ve inanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, ayrıca şu ana kadar olan katılım az olduğunu da sözlerine ekledi. - İSTANBUL