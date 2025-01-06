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Ali Koç, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kararını basın toplantısıyla açıklayacak

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Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi. Başkan Ali Koç, kulübün Türkiye Kupası'na katılıp katılmama konusundaki pozisyonu ile birlikte devre arasındaki transfer planlamaları ve son dönemde stadyumda yaşananlar hakkında 8 Ocak Çarşamba saat günü saat 17.00'de basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Fenerbahçe'de Türkiye Kupası'na katılıp katılmama konusundaki kararın değerlendirilmesi başta olmak üzere birçok konunun masaya yatırıldığı kritik toplantı sonra erdi. Sarı-lacivertlilerden toplantı sonrasında açıklama geldi.

ALİ KOÇ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Toplantının ardından Başkan Ali Koç'un kulübün Türkiye Kupası'na katılıp katılmama konusundaki pozisyonu ile birlikte devre arasındaki transfer planlamaları ve son dönemde stadyumda yaşananlar hakkında 8 Ocak Çarşamba saat günü saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ülke futbol dinamiklerinde camiamızı 2 Nisan 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'na götüren süreç herkesin malumudur.

O günden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapısal birçok değişikliğe, başkan ve yönetiminin yenilenmesine, Merkez Hakem Kurulu'nun ve Süper Ligde maç yöneten birçok hakemin değiştiğine şahit olduk.

Buna rağmen kronikleşmiş problemler hala devam etmekte olup, bu durum saha içerisindeki adaletin sağlanamadığını net şekilde göstermektedir.

Kamuoyu ile paylaşıldığı haliyle birinci önceliğinin "Türk futboluna adaleti getirmek" olduğunu ifade eden TFF'nin, kronikleşmiş bu sorunlar ile ilgili atacağı adımların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantımızın gündemi doğrultusunda;

2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler,

Türkiye Kupası'na katılıp-katılmama konusundaki pozisyonumuz ile birlikte devre arasında Futbol Takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında,

Başkanımız Ali Y. Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00'de açıklama yapılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Ali Koç, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kararını basın toplantısıyla açıklayacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfatih sıçramaz:

şov men ya harbi cok seviyor şov yapmayi

Yorum Beğen4
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