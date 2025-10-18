Ali Koç: Fenerbahçe'miz kişisel hesapların değil ortak hayallerin kulübüdür

FENERBAHÇE Eski Başkanı Ali Koç , "Kulübümüzün enerjisini borç yapılanmalarına değil şampiyonluklara harcayalım. Hepimizin futbolda beklediği şampiyonluğu Sadettin başkanın liderliğinde yaşayalım. Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın hal, tavır ve duruşu içerisinde olmayacağımızı söylemek istedim. Bu mantalitede olan Fenerbahçelilerin kim olursa olsun Fenerbahçeliliğin sorgulanması gerekiyor. Bizim köstek değil sadece ve sadece destek olacağımızı açık yüreklilikle belirtmek istiyorum. Günün sonunda kazanan yönetimler değil Fenerbahçe 'dir. Fenerbahçe 'miz kişisel hesapların değil ortak hayallerin kulübüdür. Bizim yönetimimiz boyunca yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sadettin Saran ve yönetimine vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Yeni yönetimimize başarılar diliyorum" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşiyor. Eski Başkan Ali Koç, toplantıda açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran ve yönetimine destek olacaklarını belirten Ali Koç, "20-21 Eylül'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yaptık. Sonrasında başkanlık değişimi yaşadık. Sizler gibi bir taraftar olarak karşınıza çıkıyorum. Seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diğer camialara örnek olacak bir seçim yaptık. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe'mize yakışır şekilde devir teslim yaptığımızı düşünüyorum. Aynı şekilde de Sayın Sadettin Saran ve yönetiminin de Fenerbahçe'ye yakışır şekilde devir teslim aldıklarını belirtiyorum. Başkan o süreçten beri ne zaman görüşmemiz, bilgi paylaşmamız gerektiyse her zaman açık ve şeffaf bir şekilde yaptık. Bunun çok sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Yolumuz açık, şansınız bol olsun. Bizim şu anki görevimiz artık yeni başkan ve yönetim kuruluna destek olmak. Bize düşen yeni seçilen başkanımıza destek olmak ve geçmişin gölgesini değil geleceğin ışığını büyütmektir. Camia olarak hep beraber yeni yönetimimizin etrafında kenetlenmeliyiz" sözlerini sarf etti.

'ASLINDA BURADAKİ HESAP BİZİM KAZANMAMIZ ÜZERİNEYDİ'

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da kongre üyelerinin oy çokluğuyla reddettiği 11, 12 ve 13'üncü maddelerin 25 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da tekrar oylanacak olması hakkında konuşan Koç, "Bu maddelerin ne kadar önemli olduğunu, aslında rutin maddeler olduğunu ve geçmediği takdirde kulübümüzü ne kadar kitleyebileceğini söylüyorum. Bugün Ülker Arena'da biri konser vermek istese kiralayamıyoruz. O gün ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım yıllardır olduğu gibi onaylanması gerektiğini ısrarla söyledik. Bu maddelerin kulübümüzün faaliyetlerini kitleyeceğini söyledik. Bugünün atmosferi diyelim… Bunlar geçmedi. Aslında buradaki hesap bizim kazanmamız üstüneydi. Kazandığımız takdirde de bizim yönetimimizi kitlemek üzerine yapılan bir lobi çalışması, sosyal medya algısı üzerine oldu. Kulüp siyasetinin Fenerbahçe'mize ne kadar zarar verebileceğini gördük. Hem mali bağımsızlığımızın için yapılan çalışmalar riske edildi, nakit akışı için gerekli kaynak yaratma hamleleri riske edildi. Süreç gereksiz yere uzamış oldu" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'MİZ KİŞİSEL HESAPLARIN DEĞİL, ORTAK HAYALLERİN KULÜBÜDÜR'

Eski başkan Ali Koç sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bizim de hisse satmak gibi bir niyetimiz olmayacaktı. Kasım ayında yapacağımız sermaye artışıyla hatırı sayılır bir para kulübümüze girecekti. 4.8 konusu var. Sanki bunu ben almışım gibi gösteriliyor. Gizli saklı işler yapılıyor gibi gösteriliyor. City Bank ile yapılmış bir operasyondur. City Bank dünya çapında bir yatırım bankasıdır. Altında bir şey aramak art niyettir. 2004 Şubat ayında yüzde 15'lik halka arzdan sonra dönemin yönetimi 2013'te iki kere 2016'da bir kere olmak üzere yüzde 17.53 hisse satmıştır. O zaman camiamızda ne yaprak kıpırdamış ne de sorgulanmıştır. Bu da kulübün ihtiyaçları için kullanılmıştır. İleriye bakalım. Zararın neresinden dönersek kardır. Gelecek için bu maddeler çok çok önemlidir. Yeni yönetimin önünü açan bir anlayışla koruyalım. Hepimiz maddelere destek vererek yeni yönetimin önünü açmak için üzerimize düşeni yapmalı ve el birliği ile hareket etmeliyiz. Kulübümüzün enerjisini borç yapılanmalarına değil şampiyonluklara harcayalım. Hepimizin futbolda beklediği şampiyonluğu Sadettin başkanın liderliğinde yaşayalım. Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın hal, tavır ve duruşu içerisinde olmayacağımızı söylemek istedim. Bu mantalitede olan Fenerbahçelilerin kim olursa olsun Fenerbahçeliliğin sorgulanması gerekiyor. Bizim köstek değil sadece ve sadece destek olacağımızı açık yüreklilikle belirtmek istiyorum. Günün sonunda kazanan yönetimler değil Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'miz kişisel hesapların değil ortak hayallerin kulübüdür. Bizim yönetimimiz boyunca yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sadettin Saran ve yönetimine vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Yeni yönetimimize başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin, şansları bol olsun. Artık bu yıkıcı ve yıpratıcı siyaset bizlere zarar veriyor. Fenerbahçe'nin bindiği dalı kesiyor. Enerjimizi birlik, beraberlik ve rakiplerimle mücadele etmeye harcayalım."