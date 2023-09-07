Ali Koç, ECA Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ikinci kez seçildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) yönetimine ikinci kez seçildi. Koç, 2023-2027 yılları arasında da ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecek.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) yönetimine seçildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Avrupa'daki futbol kulüplerini temsil eden en önemli kuruluş olan ECA'nın seçimleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı.

2019-2023 yılları arasında ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan başkan Ali Koç, ikinci kez bu göreve layık görüldü.

Ali Koç, 2023-2027 yılları arasında da ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütecek.