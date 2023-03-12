Ali Koç dönemi sona mı eriyor? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı

Sarı-Lacivertli kulüpte 29 Mart Çarşamba günü Saat 14.00'te Olağanüstü Genel Kurul toplanacak. Üyelere çağrı yapıldı. Başkan Ali Koç'un 'Güven tazelemek' istediği konuşuluyor.

İKİ ÖNEMLİ DUYUM

Ünlü gazeteci Emre Bol, Sözde Futbol kanalında " Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un güven tazleyeceği konuşuluyor" dedi. Beyaz Futbol moderatörü Ertem Şener de "Başkan Ali Koç'un güven tazeleyeceği duyumlarını alıyoruz" dedi.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK DEVAM ETMESİNİ İSTEMİYOR

Sosyal medyadaki paylaşımlarda Başkan Ali Koç'un devam etmesini istemeyen kitlenin hayli fazla olduğu görülüyor. Fenerbahçe'de başkanlık yaptığı sürede futbolda kupa göremeyen Ali Koç için bu ay son olabilir.