Ali Koç, derbi mağlubiyeti sonrası tribünde gördüklerine inanamadı! Herkes yüzünü protokole döndü

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de birçok taraftar maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Taraftarlar yüzünü protokole dönerek, Koç'u eleştirirken kısa süreli gerginlik de yaşandı. Ali Koç'un tepkiler sonrası yaşadığı şaşkınlık yüzüne yansıdı. Gerginlik çok büyümeden sona erdi.