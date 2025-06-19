Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu

Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu
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Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tahmini gerçekleşti. Mourinho'nun takımın başına geçtiği ilk günlerde Ali Koç'a Adidas'tan geri çeviremeyeceğimiz bir teklif geleceğini söylediği ve bu tahminin gerçekleştiği belirtildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen sponsorluk imza töreninde bu detayı canlı yayında duyurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilerdeki öngörüsü gerçeğe dönüştü. Kulüp Başkanı Ali Koç, sponsorluk imza töreninde yaptığı açıklamada, Mourinho'nun göreve geldiği ilk günlerde yaptığı tahminin gerçekleştiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen sponsorluk imza töreninde Jose Mourinho'yla ilgili dikkat çeken bir detay verdi.

"DEDİĞİ GİBİ GERÇEKLEŞTİ"

Ali Koç, Mourinho'nun takımın başına geçtiği ilk günlerde yaptığı tahminin gerçekleştiğini, "Jose Mourinho geldiği ilk günden beri - Adidas'la olan kuvvetli ilişkilerinden dolayı- bize Adidas'tan geri çeviremeyeceğimiz bir teklif geleceğini ifade etmişti. Nitekim dediği gibi gerçekleşti" ifadelerini kullanarak duyurdu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu

Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

ee sonra ne olmuş

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