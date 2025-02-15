Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında transferler ve son günlerde yaşananlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TEKNOLOJİ BİLE SESİNİ VERMEK İSTEMİYOR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulunduğu sırada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in konuşmasından bir kesiti paylaştı. Videonun geç açılmasına "Teknoloji bile sesini vermek istemiyor" diyerek espri yapan Koç, salondakileri de kahkahaya boğdu.