Üye Girişi
Haberler

Ali Koç bizzat açıkladı! Yıldız futbolcu sezon sonu takımdan ayrılıyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek "Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Avrupa'nın 5 büyük liginden talipleri olan Ferdi Kadıoğlu için ayrılık çanları çalıyor. 6 senedir sarı-lacivertli formayı başarıyla giyen milli futbolcu için ayrılık açıklaması ise başkan Ali Koç'tan geldi.

Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

Ali Koç bizzat açıkladı! Yıldız futbolcu sezon sonu takımdan ayrılıyor

2 GOL 3 ASİSLE OYNUYOR

Sarı-lacivertli takım olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi, bu sezon 33 maçta forma giydi. 24 yaşındaki sol bek bu maçlarda takımına 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Ferdi Kadıoğlu Ali Koç Futbol Spor Haberler

1000

Yorumlar (5)

Ahmet Melih ALEMDAR:

Bir Galatasaray lı olarak söylüyorum . Fenerbahçe de her maç canını dişine katarak oynayan TEK oyuncu

24
6
yanıtYanıtla
Erkan Arslan:

FeneveGenellEv ölmüs KadinKöye Gömeni Yok insahllah MAYIS HELE BiLE BU LALE KOKAN FENEVRAYSONU HER YILDA OLDUGU GiBi BETTER ETCEZZZ

5
11
yanıtYanıtla
Erkan Arslan:

MAYIS AYINA AZ KALDI HELE Bi GELSiN ORJiNAL BES YILDIZ NEYMiS EZiK GAGANIZA TAKALIM ZUHAHAHAHAHA FENNEVVVV AGLAMAAAA

yanıt1
yanıt3
Cemil Arslan:

Zaten bu kadar iyiler Türkiyede kalmıyor en büyük sorun bu bütün maçlarında her şeyini verdi her takımda oynar yolu açık olsun

11
2
yanıtYanıtla
apolat:

ali koç fenere israilin filistine yaptığnı yapıyor. o gitsin bu gitsin, futbolu kim oynayacak sen mi?

0
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title