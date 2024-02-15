Ali Koç bizzat açıkladı! Yıldız futbolcu sezon sonu takımdan ayrılıyor

Avrupa'nın 5 büyük liginden talipleri olan Ferdi Kadıoğlu için ayrılık çanları çalıyor. 6 senedir sarı-lacivertli formayı başarıyla giyen milli futbolcu için ayrılık açıklaması ise başkan Ali Koç'tan geldi.

Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

2 GOL 3 ASİSLE OYNUYOR

Sarı-lacivertli takım olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi, bu sezon 33 maçta forma giydi. 24 yaşındaki sol bek bu maçlarda takımına 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.