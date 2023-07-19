Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir'de Fenerbahçeliler Derneği Kültür Merkezi Lokali'nin açılışında yaptığı konuşmada, Becao transferinden sonra frene basacaklarını ve önümüzdeki haftaki maçı atlatıp çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, bu sezon 45-50 milyon euro arasında satış yapacaklarını ve Türk futbolu için hayırlı bir sezon dilediğini belirtti.

Ali Koç: Becao transferinden sonra frene basacağız

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliği kapsamında İzmir'de Fenerbahçeliler Derneği Kültür Merkezi Lokali'nin açılışına katıldı. Derneğe üye olan 57 Fenerbahçeli'ye rozet takan Koç, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın Udinese takımından Brezilyalı stoper Rodrigo Becao transferini resmen açıkladıklarını hatırlatan Ali Koç, "Biz transferlere hediye olarak bakmıyoruz. Büyük beklentiler yaratılıyor. Bu beklentiler karşılanmadığında 'yapamadılar' oluyor. Taraftarın uyanık olması lazım. Bu beklentiler tesadüfen yaratılan beklentiler değil. Biz adım adım gidiyoruz. Hiçbir transfer döneminde bu kadar nokta atışları yapmamıştık. Becao transferinden sonra bir frene basıp önümüzdeki haftadaki maçı atlatıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ALİ KOÇ: BU SENE TAHMİNEN 45-50 MİLYON EURO ARASINDA SATIŞ YAPARIZ

Transfer yapmak kadar oyuncu satmanın da çok önemli olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Elimizde de böyle oyuncularımız var. Gerek Almanya'dan, gerek Avrupa'dan, gerek Amerika'dan, gerek de Orta Doğu'dan ilgi var, bu da bizi sevindiriyor. Almak kadar satmamız da lazım. Bu sene tahminim 45-50 milyon euro arasında satış yaparız, bunu doğru kullanmamız gerekiyor. Arzu ettiğimiz katma değere katkı sağlanır. Sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu adına yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir sezon bizi bekliyor demek istiyorum. Hak edenin kazandığı, şampiyonlukların sahada kazanıldığı, entrikaların minimun olduğu bir sezon diliyorum. Futbolun doğal akışında, futbolun kendi paydaşlarının futbola yön verdiği ve hakemlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yaptığı bir sezon diliyorum" diye konuştu.

"HEM GÜNÜMÜZÜ KUTLADIK HEM DE LOKALİMİZİN AÇILIŞINI YAPTIK"

Başkan Ali Koç, İzmir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını da belirterek, "Her 19 Temmuz'da bir yerlerde olmaya çalışıyoruz, Dünya Fenerbahçeliler günü kutluyoruz. Bu sene de nasip kısmet İzmir oldu. İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nin lokalini açtık. Çok orijinal bir yerde açılışı yaptık. İzmir'deki Tarihi Asansör 1907 yılında yapıldı ve bağlandığı sokağın ismi de Şükrü Saraçoğlu. Buradan daha iyi bir yen bulunamazdı. Fenerbahçe'nin hem ülke hem Avrupa hem de kıta çapında birçok derneği var. İzmir derneğimiz de bu kapsamda en güçlü derneklerimizden biri. Hem günümüzü kutladık hem de lokalimizin açılışını yaptık" ifadelerini kullandı.