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Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın suç dosyası kabarık çıktı

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Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a saldıran ve olayın ardından ev hapsi cezası alan Fatih Özkan'ın suç dosyası oldukça kabarık. Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Özkan'ın başta tehdit, hakaret, yaralama, kaçakçılık olmak üzere 10 adet suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Göztepe- Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın daha önce birçok suça karıştığı ortaya çıktı. Özkan, maçın ertesi günü tekrar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Özkan'ın başta tehdit, hakaret, yaralama, kaçakçılık olmak üzere 10 adet suç kaydı bulunuyor.

EV HAPSİ CEZASI ALDI

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Ali Koç'a saldırdıktan sonra polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırılan Özkan, kıyafet değiştirdikten sonra stattaki görevine devam etti. Özkan'ın gözaltına alınmadığı fotoğraflarla kanıtlanınca, maçın ertesi günü tekrar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Özkan çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

10 FARKLI SUÇ KAYDI VAR

Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Özkan'ın başta tehdit, hakaret, yaralama, kaçakçılık olmak üzere 10 adet suç kaydı bulunuyor. Öte yandan, Özkan'ın daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarında başta Fenerbahçe olmak üzere İstanbul kulüpleriyle ilgili nefret paylaşımlarıda sosyal medyada gündeme geldi. Fatih Özkan'ın gözaltındayken polislere verdiği ifadesinde, " Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği öğrenilmişti.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde atılması ve yere düşürülmesi damga vurdu. İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı. Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Ali Koç Spor Hukuk Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Zekeriya aydın:

Ali Koç'un kaç kaydı var onu da yazın lütfen.

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