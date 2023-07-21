Ali Ay, Bursaspor Yönetimine Sert Cevap Verdi

Bursaspor'a tekrar başkan adaylığını açıklayan Ali Ay, mevcut yönetimin kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sert cevap erdi. Ay, 'Ali Ay olarak ne dün, ne bugün, ne de yarın bir kaos ortamı içinde bulunmayı asla düşünmedim, bundan sonra da düşünmüyorum' dedi.

Bursa spor'a tekrar başkan adaylığını açıklayan Ali Ay, mevcut yönetimin kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sert cevap erdi. Ay, "Ali Ay olarak ne dün, ne bugün, ne de yarın bir kaos ortamı içinde bulunmayı asla düşünmedim, bundan sonra da düşünmüyorum" dedi.

Ali Ay'ın açıklaması şöyle:

"19.07.2023 Çarşamba günü Bursa spor Kulübü Derneği resmi internet sitesi aracılığıyla Bursa spor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama ile şahsım hakkında asılsız ve haksız iddialar gündeme getirilmiştir. Öncelikle, böylesi mesnetsiz iddiaların, tam da Bursa spor Kulübü'nün yapılacak ilk genel kurulunda başka bir adayın çıkmaması halinde başkanlığa aday olacağımı açıklamış olmam akabinde gündeme getirilmiş olmasını kamuoyunun takdirine bırakmaktayım. Başkanlığım sırasındaki mali konular, çekler ve sözde 62 dönümlük araziye ilişkin aynı asılsız iddialar ile hakkımda yapılan şikayetlere ilişkin 2 farklı soruşturma dosyası açılmış, bu dosyaların tamamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararları verilmiş, bu takipsizlik kararlarına yapılan itirazlara yönelik olarak da Bursa Sulh Ceza Hakimliklerince reddine karar verilmesiyle bu kararlar kesinleşmiştir.

Bir diğer yandan, tarafıma yöneltilen bu haksız şikayetler sonucu açılan soruşturma dosyalarında ihbar eden/tanık sıfatıyla adı geçen kişilerden birisi de yine daha önce kulübümüze şampiyonluk yaşatmış olan merhum başkan İbrahim Yazıcı ve yönetim kurulunu da savcılığa şikayet eden bizzat Recep Günay'dır. Hem başkan hem de hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Sayın Günay'ın tekrar gündeme getirilmeye çalıştığı bu iddiaların asılsız iddialardan öteye gidemediğinden ve bu durumun Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kesinleşmiş kararları ile sabit hale geldiğinden bihaber olması mümkün değildir. Hatta olmaması da gerekir. Öte yandan sadece Ali Ay'ı karalamak ve küçük düşürmek adına kulübün resmi internet sitesini sansasyonel bir iletişim aracı gibi kullanıp, yalan yanlış bilgilerle insanları etkileme çabalarının sonunda ülke spor kamuoyunda Bursaspor'umuzun düştüğü durum da ortadadır."

"Her türlü hukuki yola başvuracağım"

Ali Ay ayrıca, "Bursaspor Kulübü'nün bu sezon hiçbir ligde mücadele edemeyeceği gibi söylemlerin çıkış noktası da budur. Sırf ' Ali Ay ile uğraşacağım' diye yapılan kötü niyetli söylemlerin camiamıza yaptığı olumsuz etkiyi de yine sağduyulu taraftarımızın takdirine bırakıyorum. Ben bu tür karşılıksız, yalana ve iftiraya dayalı söylemler yerine vaktimi kulübümüzü yeniden eski günlerine nasıl döndürebilmek adına görüşmeler ve girişimlerde bulunarak geçiriyorum. O nedenle sadece görevde kalabilmek adına ne camiamızı, ne yeşil-beyazlı renklere gönül verenleri ne de Bursaspor için gerçekten bir şeyler yapmak isteyenleri yalanlarınızla, iftiralarınızla meşgul etmeyin. Bursaspor Kulübü Derneği resmi internet sitesinden yapılan 19.07.2023 tarihli açıklama ile şahsıma yöneltilen her türlü haksız itham ve iddialara karşı mevcut başkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında her türlü hukuki yola başvuracağımı ve konunun takipçisi olacağımı da kamuoyunun bilgisine sunarım" İfadelerini kullandı.

"Kaos ortamı içinde bulunmayı asla düşünmedim"

"Sonuç olarak; Bursaspor'un bir kaos ortamı içinde bulunması sadece ve sadece kulübümüze zarar verir" diyen Ali Ay, "Bundan sonra kaos ortamını sürdürmek de kaosa son vermekte şuan ki mevcut yönetim kurulunun elinde. Yönetim kurulu olarak ya seçimden önce söz verdiğiniz gibi genel kurul kararı alıp Bursaspor'un önünü açarak camiada yaşanan gerginliğe son verirsiniz, ya da kaos ortamını tercih ederek yaşanabilecek tüm olumsuzlukların devam etmesine neden olursunuz. Bursaspor Kulübü için de artık kaybedilecek bir zaman yoktur. Bu anlamda yönetim kurulu bir an önce bir karar almalı ve bunu da olumlu ya da olumsuz kamuoyuyla da paylaşmalı. Yoksa Ali Ay olarak ne dün, ne bugün, ne de yarın bir kaos ortamı içinde bulunmayı asla düşünmedim bundan sonra da düşünmüyorum" şeklinde söylemde bulundu. - BURSA