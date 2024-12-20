Aleyna Korkut, Badminton'da Şampiyonluk İle Göz Doldurdu
Erzincanlı sporcu Aleyna Korkut, Kemer'de düzenlenen 'Victor Antalya Junior International 2024 Turnuvası'nda tek bayanlar kategorisinde şampiyon oldu. Turnuvada 118 sporcu mücadele etti.
Badmintonda "Victor Antalya Junior International 2024 Turnuvasının" tek bayanlar kategorisinin şampiyonu Erzincanlı sporcu Aleyna Korkut oldu.
Kemer'de düzenlenen turnuvaya 118 sporcu katıldı. Turnuvada Erzincanlı sporcu tek kadınlar kategorisinde birinci olurken, ikinici Ravza Bodur, üçüncü ise Tuğçe Yurtalan ve Defne Ilgın Koçak oldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor