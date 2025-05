Alex Oxlade Chamberlain: 'Fenerbahçe galibiyetleri her zaman özeldir'

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, Fenerbahçe galibiyeti sonrası, "Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi derbi maçta 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, karşılaşmanın ardında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyük maçlarda konsantre olmak için ek bir çabaya gerek duymadıklarını vurgulayan Chamberlain, "Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Bu tarz maçlarda motive olmakta zorlanmıyoruz. Bunu daha önce de yaptık. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda rakibimiz daha fazla ivmeye sahipti ama bizim saha içerisinde tutumumuzla ve gösterdiğimiz performansla iyi savunma yaptık. Bazen maçları bu şekilde kazanırsınız. Biz takım olarak bugün görevimizi fazlasıyla yaptık" diye konuştu.

"Bu performansımızı sezonun geri kalanına taşımalıyız"

İyi oyunlarını sezonun geneline taşımaları gerektiğinin altını çizen Chamberlain, "Bu tarz maçlar her zaman önemli olur. Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve kazandık. Yapmamız gereken tek şey bu performansımızı sezonun geri kalanına taşımak. Önümüzdeki sezon da taşımamız gerekiyor. Bu galibiyet, taraftarlarımız için de özeldi. Bu performansımızı geliştirerek her maça taşımamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL