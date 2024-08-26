Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, evinde Hatayspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'ta 5 gole sahne olan maçta kazanan 3-2'lik skorla Antalyaspor oldu.

ANTALYASPOR'DAN ŞAHANE GERİ DÖNÜŞ

Sahasında 2-0'dan dönen Antalyaspor'un gollerini; 60. dakikada Kelven, 66. dakikada Djenepo ve 90+4. dakikada penaltıdan Samudio attı. Hatayspor'un iki sayısını 26 (penaltı) ve 32'de Strandberg attı.

ALEX İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Antalyaspor, ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. 2-0'lık avantajını koruyamayan Hatayspor 1 puanda kaldı. Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor ise Mersin'de Samsunspor'u misafir edecek.