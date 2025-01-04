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Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı

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Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ile Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin, maç öncesinde hasret giderdi. O anları gören futbolseverler yorum yağdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Mücadelenin başlamasına saniyeler kala ekranlara gelen bir görüntü kısa sürede viral oldu. Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ile Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin, maç öncesinde hasret giderdi.

YORUM YAĞDI

O anları gören sarı-lacivertli taraftarlar yorum yağdırdı. Söz konusu görüntülere, "Caner'in futbolu bırakmaya niyeti yok", "Alex antrenör oldu Caner yine futbol oynuyor" ve "İki dost bir arada" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o anlar;

Alex de Souza ve Caner Erkin birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı

Alex de Souza ve Caner Erkin birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı

Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErol Balık:

Alex adamdır

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıemre null:

sayin Alex de sonra musluman olmaya davet edelim ey Antalya'daki yaşayan musluman kardeşim Come to islam yazılı bir kagid verelim kendisine ve islamla ilgili güzel şeyler yazılmış olur Allah iyilik edenleri sever

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

50 yıllık Galatasaraylı olarak forma giydiği dönemde en korktuğum ama en sevdiğim Fenerbahçeli efsane Efendi Adam Alex'tir.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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