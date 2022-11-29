Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıran paylaşım: Yuvama dönüyorum

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli camiayı heyecanlandırdı. Kısa süre önce Brezilya ekibi Avai'nin başına geçen Alex, Türk bayrağı koyarak yaptığı paylaşımında, "Yuvama dönüyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştırdıktan sonra Avai'nin başına geçen ve ilk A Takım teknik direktörlük macerasına başlayan Alex de Souza'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

ALEX'TEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin efsane ismi Türk bayrağı kullanarak yaptığı paylaşımda, "Yuvama dönüyorum." ifadelerini kullandı. Brezilyalının bu paylaşımı sonrası, sarı-lacivertli taraftarlar büyük heyecan yaşadı.

GELİŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Alex de Souza'nın henüz Türkiye'ye neden geleceği bilinmezken, Jorge Jesus'un yardımcısı olacağı iddiaları ortaya atılmaya başladı.