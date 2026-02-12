Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda snowboard erkekler kros finalinde Avusturyalı sporcu Alessandro Haemmerle, rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Bu, Haemmerle'nin bu kategoride üst üste ikinci olimpiyat altın madalyası oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın snowboard erkekler kros kategorisinde Avusturyalı Alessandro Haemmerle, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde snowboard erkekler kros finali, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Finalde rakiplerini geride bırakan Haemmerle, bu kategoride üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını elde etti.

Müsabakada Kanadalı Eliot Grondin gümüş, Avusturyalı Jakob Dusek ise bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı yeni transferi 'Ohhh' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Başkanın ağzından çıkanları duyunca neye uğradığını şaşırdı
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Serdal Adalı yeni transferi 'Ohhh' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Başkanın ağzından çıkanları duyunca neye uğradığını şaşırdı
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün

Alarmları kurun! Bugün büyük gün