2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda snowboard erkekler kros finalinde Avusturyalı sporcu Alessandro Haemmerle, rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Bu, Haemmerle'nin bu kategoride üst üste ikinci olimpiyat altın madalyası oldu.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde snowboard erkekler kros finali, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Finalde rakiplerini geride bırakan Haemmerle, bu kategoride üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını elde etti.
Müsabakada Kanadalı Eliot Grondin gümüş, Avusturyalı Jakob Dusek ise bronz madalya aldı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor