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Batrakov'dan Galatasaray'da ilk resmi maç

Batrakov'dan Galatasaray'da ilk resmi maç
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Galatasaray’ın yeni transferleri Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına Göztepe karşısında çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferleri Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına Göztepe karşısında çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, müsabakayı 3-2 kazanarak puanını 7'ye çıkardı. Aslan'da Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen Aleksey Batrakov da ilk resmi maçına çıktı. Maça yedek kulübesinde başlayan Rus oyuncu, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna dahil oldu. 21 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray kariyerindeki ilk resmi karşılaşma heyecanını yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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