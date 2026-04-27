Aleksandar Stanojevic: "Uzun vadeli planları olan bir takımda çalıştığım için mutluyum"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Beşiktaş deplasmanında aldıkları 1 puan sonrası "Uzun vadeli planları olan bir takımda çalıştığım için mutluyum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Bugün kazanmaya çalıştık. Bunun için hazırlanmıştık. İlk yarıda iyi şanslar yakaladık fakat değerlendiremedik. Özellikle maçın ilk yarısında gol atmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İlerleyen süreçte ritmimizi kaybettik fakat genel olarak oyundan memnunum" diye konuştu.

Sezon genelinde birçok problem yaşadıklarını dile getiren Stanojevic, "Bu sezon birçok enteresan problemler yaşadığımı söyleyebilirim. Uzun vadeli planları olan bir takımda çalıştığım için mutluyum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
