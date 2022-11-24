Aldığı nefes bile rekor kırıyor! Ronaldo'nun tek maçta başardıklarından film çıkar
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Portekiz'in Gana ile oynadığı maçta ilk golü atan Ronaldo, bir gecede tam 6 rekor kırdı. 37'lik yıldız, tek maçta başardıklarıyla kıyaslandığı Messi'ye büyük fark attı.
Portekiz'in süper starı Cristiano Ronaldo, Gana maçında tam 6 rekor kırdı. Portekiz'in Gana'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Cristiano Ronaldo perdeyi açan isim oldu.
MAÇ BAŞLAMADAN REKOR KIRDI
Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası ve 5 Dünya Kupası'nda forma giyen ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Maçın başlamasıyla rekor listesini güncelledi.
İşte Ronaldo'nun Gana maçında kırdığı rekorlar:
- Portekiz futbol tarihinin Dünya Kupası'nda gol atan en genç ve en yaşlı futbolcusu.
- Dünya Kupalarında en çok maçın oyuncusu seçilen futbolcu.
- Üst üste 10 turnuvada gol atan ilk futbolcu.
- 5 ayrı Dünya Kupası'nda gol atan tek futbolcu.
- Üst üste 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek futbolcu.
- 5 Dünya Kupası ve 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan tek futbolcu.
Sizce Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? #Ronaldo | #CristianoRonaldo— Haberler.com (@Haberler) November 22, 2022