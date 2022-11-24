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Aldığı nefes bile rekor kırıyor! Ronaldo'nun tek maçta başardıklarından film çıkar

Spor Haberleri

Aldığı nefes bile rekor kırıyor! Ronaldo'nun tek maçta başardıklarından film çıkar

Portekiz'in Gana ile oynadığı maçta ilk golü atan Ronaldo, bir gecede tam 6 rekor kırdı. 37'lik yıldız, tek maçta başardıklarıyla kıyaslandığı Messi'ye büyük fark attı.

Portekiz'in süper starı Cristiano Ronaldo, Gana maçında tam 6 rekor kırdı. Portekiz'in Gana'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Cristiano Ronaldo perdeyi açan isim oldu.

MAÇ BAŞLAMADAN REKOR KIRDI

Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası ve 5 Dünya Kupası'nda forma giyen ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Maçın başlamasıyla rekor listesini güncelledi.

Aldığı nefes bile rekor kırıyor! Ronaldo'nun tek maçta başardıklarından film çıkar

İşte Ronaldo'nun Gana maçında kırdığı rekorlar:

  • Portekiz futbol tarihinin Dünya Kupası'nda gol atan en genç ve en yaşlı futbolcusu.
  • Dünya Kupalarında en çok maçın oyuncusu seçilen futbolcu.
  • Üst üste 10 turnuvada gol atan ilk futbolcu.
  • 5 ayrı Dünya Kupası'nda gol atan tek futbolcu.
  • Üst üste 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek futbolcu.
  • 5 Dünya Kupası ve 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan tek futbolcu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Portekiz Spor Haberler

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