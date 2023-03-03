Adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Inter'de devam etmek istiyor

Inter ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devinde kalmak istediğini söyledi. Milli futbolcu yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan gurur duyuyorum ve Inter'de devam etmek istiyorum. Burası özel bir kulüp, tek isteğim kalmak" ifadelerini kullandı. Çalhanoğlu'nun adı son haftalarda Galatasaray ile anılıyordu.

Bu sezon Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, kariyerini İtalyan devinde sürdürmek istiyor.

"INTER'DE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Milli futbolcu, Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan gurur duyuyorum ve Inter'de devam etmek istiyorum. Burası özel bir kulüp, tek isteğim kalmak." dedi.

25 MİLYON EURO BONSERVİS İSTİYOR

Galatasaraylı olduğu bilinen Hakan Çalhanoğlu'nun adı son haftalarda sarı-kırmızılılarla anılıyordu. Milli futbolcuya Leeds United ve Southampton'ın da talip olduğu belirtilirken, Inter'in 25 milyon euro bonservis istediği belirtilmişti.