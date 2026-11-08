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Alcaraz, Paris Masters'ta Shelton'ı 2-0 yenip dokuzuncu Masters şampiyonluğunu aldı

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Carlos Alcaraz, Paris Masters finalinde Ben Shelton'ı 7-6 ve 7-5 setlerle 2-0 yenerek turnuvada ilk kez şampiyon oldu. Bu zaferle dokuzuncu ATP Masters şampiyonluğunu elde eden Alcaraz, ABD Açık çeyrek finalinde kaybettiği Shelton'dan rövanş aldı.

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Paris Masters finalinde ABD'li Ben Shelton'ı 2-0 yenerek turnuvada ilk kez şampiyon oldu.

Dünya 3 numarası Alcaraz, Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan finalde Shelton'ı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti. 23 yaşındaki tenisçi, eylül ayında ABD Açık çeyrek finalinde beş sette elendiği rakibinden rövanşı almış oldu.

Bilek sakatlığı nedeniyle dört ay kortlardan uzak kalan Alcaraz, ABD Açık'tan bu yana oynadığı 17 maçın yalnızca birini kaybetti ve bu sürede üç şampiyonluk kazandı.

Alcaraz, bu zaferle dokuzuncu ATP Masters şampiyonluğunu elde etti.

İspanyol raket, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Uzun süredir peşinde koştuğum bir şeydi. Kariyerimin en zor yenilgilerinden bazılarını burada yaşadım. Sonunda bunu başardığım için çok mutluyum. Bu turnuva gerçekten çok özel." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 7 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, sezonu İtalya'nın Torino kentindeki ATP Finalleri'nde tamamlayacak.

Kaynak: AA
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