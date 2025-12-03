Haberler

Alarmları kurun! Milli yıldızımızın maçı şifresiz kanalda

Güncelleme:
İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bu akşam devam ediyor. 20.00'de Napoli–Cagliari, 23.00'te ise milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun forma giyeceği Inter–Venezia maçları TRT Spor'dan şifresiz ve canlı yayınlanacak.

  • İtalya Kupası son 16 turu maçlarından ikisi TRT Spor'dan şifresiz ve canlı yayınlanacak.
  • Napoli, Serie A'da Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.
  • Inter, İtalya Kupası'nı 9 kez kazandı.

İtalya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları devam ediyor. Futbolseverler için ise iki kritik karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz ve canlı yayınlanacak.

NAPOLI SÜRPRİZE İZİN VERMEK İSTEMİYOR

Saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Serie A'da zirvenin ortağı Napoli, geçtiğimiz yıl bu turda Lazio'ya elenmenin ardından benzer bir sürpriz yaşamak istemiyor. Bu sezon ligde Cagliari'yi 1-0 mağlup eden Napoli, kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor.

23.00: INTER'İN RAKİBİ VENEZIA

Saat 23.00'te ise kupayı 9 kez kazanan Inter, iki yıllık hasreti bitirme amacında. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giyeceği Milano ekibi, Serie B temsilcisi Venezia karşısında güçlü taraf. Ancak Venezia, önceki turda Verona'yı eleyerek dikkat çekmişti ve son 16'daki tek Serie B takımı olarak sürpriz arayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor
