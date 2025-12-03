Alarmları kurun! Milli yıldızımızın maçı şifresiz kanalda

İtalya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları devam ediyor. Futbolseverler için ise iki kritik karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz ve canlı yayınlanacak.

NAPOLI SÜRPRİZE İZİN VERMEK İSTEMİYOR

Saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Serie A'da zirvenin ortağı Napoli, geçtiğimiz yıl bu turda Lazio'ya elenmenin ardından benzer bir sürpriz yaşamak istemiyor. Bu sezon ligde Cagliari'yi 1-0 mağlup eden Napoli, kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor.

23.00: INTER'İN RAKİBİ VENEZIA

Saat 23.00'te ise kupayı 9 kez kazanan Inter, iki yıllık hasreti bitirme amacında. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giyeceği Milano ekibi, Serie B temsilcisi Venezia karşısında güçlü taraf. Ancak Venezia, önceki turda Verona'yı eleyerek dikkat çekmişti ve son 16'daki tek Serie B takımı olarak sürpriz arayacak.